Фото: Нацполіція

Інцидент стався 4 листопада на вулиці Прибережній у селі Дубчиці. До правоохоронців звернулись місцеві жителі, які почули звуки стрілянини

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, там живуть 50-річна жінка та її 58-річний співмешканець. У них сталась сварка на тлі ревнощів. Чоловік після конфлікту пішов з будинку, але потім повернувся з рушницею.

Зазначається, що він здійснив три постріли у напрямку будинку, де перебувала донька та онука жінки. Внаслідок стрілянини чоловік пошкодив покрівлю будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Зловмисника затримали і забрали в нього рушницю.

"За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, зловмиснику за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України. Учора, 5 листопада, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту", - повідомили в поліції.

