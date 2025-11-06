12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2025, 13:05

Приревнував жінку і розізлився: на Рівненщині чоловік влаштував стрілянину

06 листопада 2025, 13:05
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався 4 листопада на вулиці Прибережній у селі Дубчиці. До правоохоронців звернулись місцеві жителі, які почули звуки стрілянини

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, там живуть 50-річна жінка та її 58-річний співмешканець. У них сталась сварка на тлі ревнощів. Чоловік після конфлікту пішов з будинку, але потім повернувся з рушницею.

Зазначається, що він здійснив три постріли у напрямку будинку, де перебувала донька та онука жінки. Внаслідок стрілянини чоловік пошкодив покрівлю будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Зловмисника затримали і забрали в нього рушницю.

"За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, зловмиснику за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України. Учора, 5 листопада, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Одесі водій Range Rover відкрив стрілянину по пішоходах на Фонтанській дорозі після сварки, яка почалася через перехід дороги. За даними слідства, чоловік кілька разів вистрілив у бік людей із травматичного пістолета.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
стрілянина затримання Рівненська область
На Київщині 18-річний юнак побив перехожого і стріляв із пістолета в підземному переході
06 листопада 2025, 09:39
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Рівненщині шахраї продавали фарбовану крейду як добриво і заробили 1,26 млн грн: що їм загрожує
06 листопада 2025, 14:14
Нардеп Олена Шуляк: Держава розширила грантову програму "Власна справа" (подробиці)
06 листопада 2025, 14:11
Лісова прогулянка закінчилася трагедією: на Чернігівщині двоє дітей підірвалися на ворожому дроні
06 листопада 2025, 14:03
Волонтер, а не охоронець: у Миколаєві затримали тренера із самбо, який супроводжував Анджеліну Джолі
06 листопада 2025, 13:45
Прикордонники знищили склад паливно-мастильних матеріалів росіян на Півдні
06 листопада 2025, 13:29
НАБУ розслідує справу щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА на Донеччині
06 листопада 2025, 13:16
Харківщина зміцнює партнерство із Словаччиною: у фокусі – медицина та освіта
06 листопада 2025, 13:00
$400 тис. із сейфа столичної поліції зникли разом із начальником відділення – його знайшли на Рівненщині
06 листопада 2025, 12:57
На Житомирщині зіткнулися легковик і автобус: постраждав 21-річний водій
06 листопада 2025, 12:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »