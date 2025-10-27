Пошел за грибами и исчез: на Ровенщине ищут 80-летнего мужчину
В Сарненском районе продолжаются поиски 80-летнего мужчины, который 24 октября пошел за грибами вблизи села Сновидовичи и до сих пор не вернулся домой
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.
Отмечается, что в поисковую операцию привлечены спасатели и полицейские. Они тщательно обследуют лесные массивы, дороги и заболоченные участки.
Для более эффективного обследования труднодоступных мест используется квадрокоптер, который проводит воздушную разведку.
ГСЧС призывает граждан быть осторожными во время "тихой охоты":
- не ходить в лес наедине;
- сообщать родным о своем маршруте;
- брать с собой заряженный телефон, фонарик, компас или навигатор, воду и еду.
Напомним, на Волыни пограничники с помощью дрона нашли заблудившуюся в лесу женщину. Как выяснилось, 68-летняя местная жительница вместе с дочерью пошла за грибами, но заблудилась и не смогла самостоятельно выйти из леса.