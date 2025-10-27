16:59  27 октября
27 октября 2025, 12:53

Пошел за грибами и исчез: на Ровенщине ищут 80-летнего мужчину

27 октября 2025, 12:53
Фото: ГСЧС Ровенской области
В Сарненском районе продолжаются поиски 80-летнего мужчины, который 24 октября пошел за грибами вблизи села Сновидовичи и до сих пор не вернулся домой

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в поисковую операцию привлечены спасатели и полицейские. Они тщательно обследуют лесные массивы, дороги и заболоченные участки.

Для более эффективного обследования труднодоступных мест используется квадрокоптер, который проводит воздушную разведку.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными во время "тихой охоты":

  • не ходить в лес наедине;
  • сообщать родным о своем маршруте;
  • брать с собой заряженный телефон, фонарик, компас или навигатор, воду и еду.

Напомним, на Волыни пограничники с помощью дрона нашли заблудившуюся в лесу женщину. Как выяснилось, 68-летняя местная жительница вместе с дочерью пошла за грибами, но заблудилась и не смогла самостоятельно выйти из леса.

лес спасатели ГСЧС Ровенская область поиск грибы пенсионер
