Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка

Фото: ДСНС Рівненщини
У Сарненському районі продовжуються пошуки 80-річного чоловіка, який 24 жовтня пішов по гриби поблизу села Сновидовичі та досі не повернувся додому

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що до пошукової операції залучені рятувальники та поліцейські. Вони ретельно обстежують лісові масиви, дороги й заболочені ділянки.

Для ефективнішого обстеження важкодоступних місць використовується квадрокоптер, який проводить повітряну розвідку.

ДСНС закликає громадян бути обережними під час "тихого полювання":

  • не ходити до лісу наодинці;
  • повідомляти рідних про свій маршрут;
  • брати із собою заряджений телефон, ліхтарик, компас або навігатор, воду й їжу.

Нагадаємо, на Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі. Як з'ясувалося, 68-річна місцева жителька разом із донькою пішла по гриби, але заблукала й не змогла самостійно вийти з лісу.

