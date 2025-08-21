В Ровенской области ликвидировали пожар в складском здании
Пожар произошел днем 20 августа в городе Сарны Ровенской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На улице Европейской горело трехэтажное неэксплуатирующее складское здание. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателям удалось быстро локализовать и ликвидировать пожар, не допустив его дальнейшего распространения.
Огнем уничтожены деревянные материалы оконных рам на трех этажах здания на площади около 80 кв.
В результате пожара жертв и пострадавших нет.
Причины возникновения возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливают специалисты.
Напомним, 17 августа в Одесской области горел состав вторсырья. Огонь охватил площадь около 1500 квадратных метров.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
10 тысяч долларов за тайное оставление службы без последствий: в Одесской области разоблачили чиновника ТЦК
21 августа 2025, 13:33Опасная находка в лесу: на Полтавщине обезвредили боевую часть ракеты
21 августа 2025, 13:29На Виннитчине двое мужчин хотели преодолеть Днестр, чтобы добраться до Молдовы
21 августа 2025, 13:20В Житомирской области чиновник горсовета требовал 100 грн за каждый кубометр заготовленной древесины
21 августа 2025, 13:13Обстрел Херсона: один погибший, пятеро раненых, в их числе полицейские
21 августа 2025, 13:10В Киевской области водитель Tesla спровоцировал ДТП с мотоциклом: есть пострадавший
21 августа 2025, 12:56В Украине почти у половины детей фиксируют признаки ПТСР, - Елена Зеленская
21 августа 2025, 12:48Зеленский опроверг вероятность оккупации всего Донбасса до конца года
21 августа 2025, 12:46Ко Дню Независимости Нацбанк выпустит обновленную банкноту 20 грн с надписью: "Слава Україні!"
21 августа 2025, 12:30Это не война на уничтожение: почему Украина выстоит
21 августа 2025, 12:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу