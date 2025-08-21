Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

На улице Европейской горело трехэтажное неэксплуатирующее складское здание. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателям удалось быстро локализовать и ликвидировать пожар, не допустив его дальнейшего распространения.

Огнем уничтожены деревянные материалы оконных рам на трех этажах здания на площади около 80 кв.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Причины возникновения возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливают специалисты.

Напомним, 17 августа в Одесской области горел состав вторсырья. Огонь охватил площадь около 1500 квадратных метров.