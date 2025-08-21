11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 12:14

На Рівненщині ліквідували пожежу в складській будівлі

21 серпня 2025, 12:14
Фото: ДСНС
Пожежа сталася вдень 20 серпня у місті Сарни Рівненської області

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Європейській горіла триповерхова неексплуатуюча складська будівля. Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальникам вдалося швидко локалізувати й ліквідувати пожежу, не допустивши її подальшого поширення.

Вогнем знищені дерев’яні матеріали віконних рам на трьох поверхах будівлі на площі близько 80 м.кв.

Внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

Причини виникнення загоряння та завдані матеріальні збитки встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 17 серпня на Одещині горів склад вторсировини. Вогонь охопив площу близько 1500 квадратних метрів.

Рівненська область пожежа рятувальники ДСНС склад
21 серпня 2025
Це не війна на знищення: чому Україна вистоїть
21 серпня 2025, 12:22
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
