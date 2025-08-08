Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

У Дубно внаслідок зіткнення Renault Scenic та Ford Fiesta загинув 2-річний хлопчик, ще четверо людей отримали травми. Аварія сталася 3 серпня на вулиці Заводській, коли 68-річний водій Renault виїхав на зустрічну смугу та врізався в Ford Fiesta.

Правоохоронці оголосили підозру водію Renault за порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 286 ККУ). Суд призначив йому нічний домашній арешт.

Нагадаємо, внаслідок ДТП з травмами різного ступеню до лікарень госпіталізували двох пасажирок мінівену 68 та 66 років, а також пасажирів легковика – 28-річну дружину водія та його семирічного сина. Ще один дворічний хлопчик помер від отриманих травм по приїзду до лікарні.

Наразі 7-річну дитину вже виписали, інші постраждалі досі перебувають у лікарнях.



