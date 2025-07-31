Фото: Нацполиция

В Харькове пенсионерка обратилась в полицию. Оказалось, что ее сын ей угрожал

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове расследуют семейный конфликт 71-летняя местная жительница обратилась в полицию из-за своего сына. Женщина рассказала, что он во время ссоры вел себя агрессивно и угрожал ей. Полиция составила протокол, а также издала срочное запретительное предписание.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину за домашнее насилие. Он постоянно требовал деньги у матери. Кроме того, он обижал ее, угрожал. Известно, что он тоже избил женщину.