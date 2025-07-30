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30 липня 2025, 16:12

У Рівному викрили жінку, яка вербувала дівчат для занять проституцією

30 липня 2025, 16:12
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фото: ілюстративне
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Правоохоронці викрили місцеву мешканку, яку підозрюють у торгівлі людьми та організації місця для вживання наркотиків

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Слідчі спільно з працівниками міграційної поліції та прокуратури задокументували факти причетності жінки до вербування громадянки України з метою сексуальної експлуатації за кордоном.

За даними слідства, у серпні 2024 року 34-річна рівнянка, скориставшись матеріальною скрутою знайомої, запропонувала їй роботу в Німеччині. Жінка переконувала, що працевлаштування буде добре оплачуваним, а витрати на виїзд погодилася покрити "у борг". Потерпіла погодилася, не підозрюючи про справжню мету - заняття проституцією.

Також у ході розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана надавала власне житло для вживання психотропних речовин. За даними поліції, йдеться про метамфетамін.

Наразі слідчі повідомили жінці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ч.1 ст.149 (торгівля людьми) та ч.1 ст.317 (надання приміщення для вживання наркотиків). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, в Одесі жінка змушувала жебракувати 89-річну матір, прикувавши ланцюгом до стовпа. 58-річна жителька Одеси експлуатувала матір, користуючись її похилим віком.

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Рівне торгівля людьми сексуальне рабство арешт домашній арешт вербування проституція
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