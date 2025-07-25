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25 июля 2025, 05:05

Купался с друзьями в озере и пропал: на Львовщине погиб 13-летний юноша

25 июля 2025, 05:05
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фото: ГСЧС Украины во Львовской области
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В среду, 23 июля, в селе Скварява Золочевского района на местном озере исчез ребенок. Подросток утонул

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что ребенок вместе с друзьями пошел к озеру. Во время купания в водоеме парень исчез. Друзья пытались самостоятельно найти его, но не смогли.

"24 июля водолазы обнаружили в водоеме тело парня 2012 года рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля в Запорожье утонул 17-летний юноша. Парень нырнул и пропал в воде.

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