Купался с друзьями в озере и пропал: на Львовщине погиб 13-летний юноша

фото: ГСЧС Украины во Львовской области

В среду, 23 июля, в селе Скварява Золочевского района на местном озере исчез ребенок. Подросток утонул

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что ребенок вместе с друзьями пошел к озеру. Во время купания в водоеме парень исчез. Друзья пытались самостоятельно найти его, но не смогли.

"24 июля водолазы обнаружили в водоеме тело парня 2012 года рождения", - говорится в сообщении.