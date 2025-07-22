В Ровенской области пожар унес жизнь мужчины
Смертельный пожар произошел ночью 21 июля в селе Глинск Ровенского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.
Возгорание возникло около 02:10 в частном жилом доме по улице Садки.
"Во время тушения пожара пожарные обнаружили мертвое тело гражданина 1958 года рождения", — говорится в сообщении.
Спасатели потушили возгорание. Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, 16 июля в поселке Летичев Хмельницкого района в результате пожара погиб молодой мужчина.
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