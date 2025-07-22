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22 июля 2025, 02:40

В Ровенской области пожар унес жизнь мужчины

22 июля 2025, 02:40
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Смертельный пожар произошел ночью 21 июля в селе Глинск Ровенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.

Возгорание возникло около 02:10 в частном жилом доме по улице Садки.

"Во время тушения пожара пожарные обнаружили мертвое тело гражданина 1958 года рождения", — говорится в сообщении.

Спасатели потушили возгорание. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, 16 июля в поселке Летичев Хмельницкого района в результате пожара погиб молодой мужчина.

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