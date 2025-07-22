В Ровенской области пожар унес жизнь мужчины

Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум

Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента

14 июля 2025

Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время

Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного