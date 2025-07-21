Во Франковске водитель приехал на СТО на горящем авто

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Необычный случай сегодня произошел в Ивано-Франковске. Водитель приехал на станцию техобслуживания на уже пылающем автомобиле

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По словам очевидцев, водитель не остановился, а прямым ходом заехал на СТО в надежде на помощь механиков.

К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Напомним, на Львовщине автомобиль BMW слетел с края карьера в воду. В результате аварии один человек погиб, а двоих удалось спасти.