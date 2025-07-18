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18 июля 2025, 03:45

На Хмельнитчине в пожаре погиб молодой мужчина

18 июля 2025, 03:45
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фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области
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Смертельный пожар произошел вечером 16 июля в поселке Летичив Хмельницкого района. Огонь унес жизнь мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Пожар возник и распространился в хозяйственной постройке. Огнеборцы оперативно потушили возгорание на площади 150 квадратных метров.

"При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1998 года рождения", — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняют компетентные органы.

Напомним, на днях в селе Красная Волока Житомирской области в пожаре погиб мужчина.

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