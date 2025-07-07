Трагедия в Харькове: на водохранилище утонула 12-летняя девочка
Очередной трагический случай на воде произошел вечером 4 июля в Немышлянском районе Харькова. Девочка внезапно исчезла во время купания
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.
Известно, что около 17.45 12-летняя девочка внезапно исчезла во время купания на Петренковском водохранилище. Ребенок отплыл от берега примерно на 15 метров. Отдыхающие пытались найти ее, но не смогли. Тело девочки подняли на поверхность спасатели.
Предварительно, погибшая пошла купаться на водоем вместе с подругой.
"По словам свидетеля, ребенок оступился и ушел на глубину. К сожалению, спасти его не удалось", — добавили в полиции.
Напомним, 27 июня в селе Новоселовка Харьковского района утонул 13-летний мальчик.
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