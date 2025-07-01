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01 июля 2025, 19:21

В Ровенской области сошли с рельсов грузовые вагоны

01 июля 2025, 19:21
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровенской области ряд пассажирских поездов Укрзализныци будет направляться с задержками из-за схождения вагонов грузового поезда

Об этом УЗ сообщает в Facebook, передает RegioNews.

Так, поезда №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харьков поедут по объездному маршруту через Тернополь с задержкой от 2 часов. Пассажиров с/до станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута забирает Интерсити №744 Львов – Киев, который проедет поврежденным участком первым после частичного восстановления в течение ближайших 2 часов.

"Если вы следуете одним из задерживаемых рейсов и имеете дальнейшую пересадку на поезда УЗ, известите об этом вашего проводника или стюарда - наши диспетчеры скоординируют нужные стыковки", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что восстановительные работы уже продолжаются.

Напомним, Укрзализныця анонсировала дополнительные "летние" поезда на популярные направления.

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