В Ровенской области сошли с рельсов грузовые вагоны
В Ровенской области ряд пассажирских поездов Укрзализныци будет направляться с задержками из-за схождения вагонов грузового поезда
Об этом УЗ сообщает в Facebook, передает RegioNews.
Так, поезда №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харьков поедут по объездному маршруту через Тернополь с задержкой от 2 часов. Пассажиров с/до станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута забирает Интерсити №744 Львов – Киев, который проедет поврежденным участком первым после частичного восстановления в течение ближайших 2 часов.
"Если вы следуете одним из задерживаемых рейсов и имеете дальнейшую пересадку на поезда УЗ, известите об этом вашего проводника или стюарда - наши диспетчеры скоординируют нужные стыковки", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что восстановительные работы уже продолжаются.
Напомним, Укрзализныця анонсировала дополнительные "летние" поезда на популярные направления.