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30 июня 2025, 18:15

Житель Днепроптеровщины купил "путешествие" в Беларусь, но попал в руки пограничников

30 июня 2025, 18:15
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Фото: Нацполиция
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Жители Днепропетровщины и Кировоградщины купили "путешествие" в Беларусь, однако план не удался. Известно, что организатору они заплатили 8 тысяч

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили в Житомирской области попытку незаконного пересечения границы. 21-летнего водителя остановили пограничники. Среди его клиентов оказался и 22-летний житель Днепропетровской области: он, как и все остальные, заплатил за это "путешествие" 8 тысяч гривен. Они пытались доехать до Белоруссии.

Известно, что 21-летний киевлянин договорился о предстоящей поездке со своим 19-летним знакомым из Черниговской области. Уже по дороге к ним присоединились еще два человека: жители Днепропетровской и Кировоградской областей. Однако вместо поездки за границу они встретились с милицией.

Напомним, ранее на границе с Венгрией женщина пыталась дать взятку пограничникам. Как оказалось, она хотела "купить" пробел для своего зятя. Однако теперь ее будут судить за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

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