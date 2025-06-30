Фото: Нацполиция

В Ровенской области будут судить мужчину за нападение на полицейского. Инцидент произошел, когда правоохранители остановили авто за нарушение комендантского часа

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области будут судить мужчину, который ударил полицейского. В этот момент он был пьян, что доказала проверка на Драгере.

Инцидент произошел 18 июня. Тогда на автодороге "Киев-Чоп" у стационарного поста Управление патрульной полиции стражи порядка остановили Audi за нарушение комендантского часа. 20-летний водитель был с признаками опьянения. Вместе с ним из автомобиля вышел его 23-летний пассажир, который начал вести себя агрессивно и напал на патрульного.

Правоохранители применили слезоточивый газ, а 23-летний злоумышленник намеренно ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Ему сообщили о подозрении. Сейчас материалы уголовного производства уже направили в суд. Сам мужчина раскаивается.

Напомним, ранее на Львовщине правоохранители нашли мужчину, совершившего ограбление. Во время проверки он отказался показать документы, а также во время задержания нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.