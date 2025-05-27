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27 мая 2025, 12:26

В Киеве горело студенческое общежитие: есть пострадавшие

27 мая 2025, 12:26
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иллюстративное фото: ГСЧС Киева
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Ночью 27 мая в Голосеевском районе в одном из общежитий по улице Юлии Здановской произошел пожар

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве, передает RegioNews.

Прибывшие по вызову спасатели установили, возгорание произошло на 4 этаже пятиэтажного здания. Там в одной из комнат загорелись личные вещи.

Пожарные эвакуировали 4 человека на свежий воздух и передали медикам. Трое из них от госпитализации отказались из-за острой реакции на стресс, а одно лицо с ожогами лица 1-2 степени госпитализировали.

Пожар площадью 12 кв. м было локализовано. Огонь полностью уничтожил комнату и зарыл стены и потолок общего коридора.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, 26 мая в центре Киева загорелась многоэтажка. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади около десяти квадратных метров.

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