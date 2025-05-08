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Правоохранители получили уведомление о заминировании школы. Оказалось, что это было сообщение от 11-летнего мальчика

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

8 мая около 9 утра полицейские получили уведомление о минировании одной из школ Днепра. На место выехали специалисты для проверки. Как оказалось, взрывчатки не было. Сообщение было шуткой 11-летнего мальчика. Правоохранители пообщались со школьником и объяснили, что такие "шутки" могут иметь последствия.

"Напомним: ложные вызовы экстренных служб — это не просто шутки, а правонарушения, за которые могут отвечать как дети, так и взрослые", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровно 10-летний школьник "заминировал" больницу. Мальчик признался, что позвонил ради забавы, и не осознавал возможных серьезных последствий.