11:18  08 мая
Конфликт в лицее Ровно: школьница ударила учителя циркулем
17:56  08 мая
В Сумах женщина пыталась продать младенца за $30 тысяч
17:00  08 мая
В Одесской области на детей обрушилась стена здания: погиб 4-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
08 мая 2025, 20:25

В Днепре мальчик "заминировал" школу ради шутки

08 мая 2025, 20:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители получили уведомление о заминировании школы. Оказалось, что это было сообщение от 11-летнего мальчика

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

8 мая около 9 утра полицейские получили уведомление о минировании одной из школ Днепра. На место выехали специалисты для проверки. Как оказалось, взрывчатки не было. Сообщение было шуткой 11-летнего мальчика. Правоохранители пообщались со школьником и объяснили, что такие "шутки" могут иметь последствия.

"Напомним: ложные вызовы экстренных служб — это не просто шутки, а правонарушения, за которые могут отвечать как дети, так и взрослые", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровно 10-летний школьник "заминировал" больницу. Мальчик признался, что позвонил ради забавы, и не осознавал возможных серьезных последствий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
минирование
Вынудил полицию проверять все мосты в Харькове: суд вынес приговор псевдоминеру
08 мая 2025, 15:55
На Буковине будут судить мужчину за сообщение о заминировании райотдела полиции
24 апреля 2025, 02:21
Киевлянину грозит тюрьма из-за "минирования" правительственного квартала
16 апреля 2025, 17:45
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Государственная экологическая инспекция выявила десятки нарушений в торговле горючим в Полесье
08 мая 2025, 20:28
У семьи эксначальника Харьковского ТЦК обнаружили элитные авто на 5 млн грн: что с ними будет
08 мая 2025, 20:05
Изуродованные жилые дома: россияне обстреляли Днепропетровщину артиллерией и дронами
08 мая 2025, 19:57
Под Запорожьем российский дрон атаковал гражданский автомобиль: погибла женщина
08 мая 2025, 19:40
Убил военного и его тещу: детали стрельбы на Борщаговке
08 мая 2025, 19:35
В приложении Армия+ появились пять новых рапортов: детали
08 мая 2025, 19:00
В Николаеве в детском саду сделали современное укрытие на 180 мест
08 мая 2025, 18:59
Оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку в Херсонской области - погибла женщина
08 мая 2025, 18:50
В центре Киева ограничат движение: названная причина
08 мая 2025, 18:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »