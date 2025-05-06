Полиция случайно обнаружила гранаты у волынянина: ему грозит 7 лет

фото: Национальная полиция

В селе Ратновской общины Волынской области во время выезда на вызов о домашнем насилии полицейские обнаружили у 26-летнего мужчины две гранаты - Ф-1 и СВП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что на место приехали взрывотехники, изъявшие боеприпасы и направившие их на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного хранения боеприпасов.

Мужчине может грозить до 7 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Правоохранители отмечают, что хранение оружия и боеприпасов без разрешения — это преступление. Но если человек добровольно сдаст оружие или взрывчатку, его могут освободить от ответственности.

Напомним, на Закарпатье мужчина погиб из-за взрыва гранаты.

Ранее на Днепропетровщине военный погиб в постели из-за боеприпаса. По словам соседей, до того, как произошла трагедия, из квартиры мужчины раздавались крики.