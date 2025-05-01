На Черкащине муж обворовал свою бывшую жену

фото: Национальная полиция

В Черкасской области офицеры общины задержали мужчину, который обокрал свою бывшую жену

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 28 апреля в одном из сел Русско-полянского территориального общества.

66-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сбережений из дома после того, как она вернулась из укрытия. В краже она заподозрила бывшего мужа, который знал о месте тайника.

Правоохранители быстро установили местонахождение подозреваемого — мужчину задержали возле сельского магазина, где он уже успел начать тратить украденные средства. Он признал свою вину и частично вернул деньги.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины — кража в условиях военного положения. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове вор подобрал ключ и вынес из квартиры почти 20 млн грн.

Ранее на Прикарпатье задержали вора, обокравшего своего бывшего арендодателя.