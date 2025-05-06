Фото: Нацполиция

На Львовщине водитель совершил наезд на несовершеннолетнюю. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В Сколе произошло ДТП, в результате которого пострадало несовершеннолетнее. Это произошло 5 мая на улице Князя Святослава. Предварительно, 32-летний водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП девочка получила повреждения и была госпитализирована. Правоохранители приступили к уголовному производству. Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Киевской области 27-летний водитель Volkswagen допустил наезд на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате аварии пассажир Daewoo Lanos погиб.