фото: Национальная полиция

В Дубенском районе на Ровенщине в результате ДТП травмировались несовершеннолетние мотоциклисты

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что происшествие произошло вчера, пятого апреля, около 22:35 в селе Мильча.

Правоохранители предварительно установили, что водитель двухколесного Forte Syrius, 14-летний житель села Повча, допустил столкновение с мотоциклом Musstang, под управлением 17-летнего односельчанина, который впереди него совершал маневр разворота слева.

В результате ДТП обоих водителей с травмами разной степени медики госпитализировали в больницу. 15-летний пассажир "Forte Syrius" не травмировался.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли уголовное производство.

Напомним, на Волыни в результате дорожно-транспортного происшествия в Луцком районе погиб несовершеннолетний, еще один парень – в реанимации. Следователи выясняют обстоятельства аварии.