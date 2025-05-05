Фото: Нацполиция

В Киевской области произошло смертельное ДТП. Жертвой стал пассажир одного из авто

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла на днях на автодороге сообщением Борисполь-Днепр, близ села Столпьяги. Там 27-летний водитель Volkswagen допустил выезд на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП пассажир Volkswagen, а также водитель и пассажир Daewoo Lanos были госпитализированы. Последний, к сожалению, скончался.

Проверка показала, что у водителя Volkswagen было 0,45 промилле алкоголя в крови. Он задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в Житомире водитель сбил 12-летнего мальчика. В результате ДТП школьника госпитализировали с травмами.