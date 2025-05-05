В Киевской области пьяный водитель вызвал ДТП: есть пострадавшие и погибший
В Киевской области произошло смертельное ДТП. Жертвой стал пассажир одного из авто
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Авария произошла на днях на автодороге сообщением Борисполь-Днепр, близ села Столпьяги. Там 27-летний водитель Volkswagen допустил выезд на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
В результате ДТП пассажир Volkswagen, а также водитель и пассажир Daewoo Lanos были госпитализированы. Последний, к сожалению, скончался.
Проверка показала, что у водителя Volkswagen было 0,45 промилле алкоголя в крови. Он задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее в Житомире водитель сбил 12-летнего мальчика. В результате ДТП школьника госпитализировали с травмами.