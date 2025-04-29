10:15  29 апреля
Хотели согреться: в Ужгороде дети сожгли автомобиль
05:05  29 апреля
ВСУ получили на вооружение новые дроны на оптоволокне
01:23  29 апреля
В Николаевской области 19-летнего юношу осудили за изнасилование 9-летней сестры
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2025, 10:43

Последний звонок на Ровенщине: когда школьники уйдут на каникулы

29 апреля 2025, 10:43
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В школах Ровенской области учебный год традиционно завершится в начале июня.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, передает RegioNews.

По его словам, в 466 школах последний день обучения будет 31 мая, в 32-х –12 июня, в 7-и – 4 июня, в 30-ти –7 июня.

В этом году учебные заведения области выпустят более 26 тысяч школьников. Среди них 16 328 девятиклассников и 10 583 одиннадцатиклассника.

На следующий учебный год в школы придет 13 тысяч первоклассников.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году украинские школьники будут отдыхать летом с 1 июля по 31 августа.

В то же время, каждая школа имеет право самостоятельно формировать структуру учебного процесса, при условии, что общая продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
школа каникулы Ровенская область последний звонок
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который похитил минеральные удобрения
29 апреля 2025, 10:41
Дроновая атака на Черниговщине: женщина получила ранения во время работы на огороде
29 апреля 2025, 10:34
В Польше около аэропорта перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие
29 апреля 2025, 10:22
Хотели согреться: в Ужгороде дети сожгли автомобиль
29 апреля 2025, 10:15
Украинские пограничники отбили попытку вражеского штурма в Харьковской области
29 апреля 2025, 10:14
Война за разум: как Россия готовится к будущему через образовательные ограничения
29 апреля 2025, 10:01
Россияне атаковали 11 общин Сумщины: погиб человек
29 апреля 2025, 09:52
Водительница иномарки спровоцировала смертельное ДТП в Одесской области: в полиции рассказали обстоятельства аварии
29 апреля 2025, 09:41
В Черкассах начинается возобновление газоснабжения: горожан просят быть дома
29 апреля 2025, 09:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Православная церковь Украины
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »