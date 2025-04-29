Последний звонок на Ровенщине: когда школьники уйдут на каникулы

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В школах Ровенской области учебный год традиционно завершится в начале июня.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, передает RegioNews.

По его словам, в 466 школах последний день обучения будет 31 мая, в 32-х –12 июня, в 7-и – 4 июня, в 30-ти –7 июня.

В этом году учебные заведения области выпустят более 26 тысяч школьников. Среди них 16 328 девятиклассников и 10 583 одиннадцатиклассника.

На следующий учебный год в школы придет 13 тысяч первоклассников.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году украинские школьники будут отдыхать летом с 1 июля по 31 августа.

В то же время, каждая школа имеет право самостоятельно формировать структуру учебного процесса, при условии, что общая продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней.