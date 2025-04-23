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На Ровенщине молодежь устроила танцы возле Аллеи погибших Героев
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23 апреля 2025, 12:46

На Ровенщине молодежь устроила танцы возле Аллеи погибших Героев

23 апреля 2025, 12:46
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители Ровенской области привлекли к админответственности жителей Вараша, танцевавших вблизи Аллеи погибших Героев

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в полицию Варасского района поступило анонимное сообщение о нарушении общественного порядка вблизи Аллеи погибших Героев в Вараше.

Также 21 апреля во время мониторинга соцсетей стражи порядка обнаружили видео, на котором группа молодых людей громко слушает музыку и танцует возле мемориала.

Полиция установила личности нарушителей — ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 24 лет. На четырех из них составили административные протоколы.

Правоохранители призывают граждан уважать память павших Героев и сообщать о подобных инцидентах на номер 102.

Напомним, в Житомирской области задержали мужчину, который обворовывал могилы защитников .

Ранее мы сообщали, что в Черновцах на Аллее Славы женщина угнала гильзы и монету из могилы защитника.

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полиция молодежь Ровенская область Вараш Аллея погибших Героев танцы
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