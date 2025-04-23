На Ровенщине молодежь устроила танцы возле Аллеи погибших Героев

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в полицию Варасского района поступило анонимное сообщение о нарушении общественного порядка вблизи Аллеи погибших Героев в Вараше.

Также 21 апреля во время мониторинга соцсетей стражи порядка обнаружили видео, на котором группа молодых людей громко слушает музыку и танцует возле мемориала.

Полиция установила личности нарушителей — ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 24 лет. На четырех из них составили административные протоколы.

Правоохранители призывают граждан уважать память павших Героев и сообщать о подобных инцидентах на номер 102.

Напомним, в Житомирской области задержали мужчину, который обворовывал могилы защитников .

Ранее мы сообщали, что в Черновцах на Аллее Славы женщина угнала гильзы и монету из могилы защитника.