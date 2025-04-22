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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На дороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" столкнулись легковушка Kia Sportage и грузовик MAN.

От полученных травм 46-летний водитель легковушки и два его пассажира, мужчины в возрасте 36 и 38 лет, погибли на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, днем 20 апреля в Винницкой области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водителя автобуса задержали.