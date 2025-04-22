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22 апреля 2025, 01:22

Тройное ДТП на Днепропетровщине: спасатели деблокировали троих погибших

22 апреля 2025, 01:22
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фото: ГСЧС
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ДТП произошло 21 апреля около 14:00 на трассе М-18 вблизи села Голубовка Самаровского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Произошло столкновение трех легковушек BMW 520, Ford Mondeo и Hyundai Tucson. В результате столкновения погибли три человека, еще один получил травмы.

Чрезвычайщики с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали с изуродованными авто травмированного и троих погибших.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, днем 20 апреля в Винницкой области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водителя автобуса задержали.

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