Тройное ДТП на Днепропетровщине: спасатели деблокировали троих погибших
ДТП произошло 21 апреля около 14:00 на трассе М-18 вблизи села Голубовка Самаровского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Произошло столкновение трех легковушек BMW 520, Ford Mondeo и Hyundai Tucson. В результате столкновения погибли три человека, еще один получил травмы.
Чрезвычайщики с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали с изуродованными авто травмированного и троих погибших.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, днем 20 апреля в Винницкой области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водителя автобуса задержали.
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