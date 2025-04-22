фото: ГСЧС

ДТП произошло 21 апреля около 14:00 на трассе М-18 вблизи села Голубовка Самаровского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Произошло столкновение трех легковушек BMW 520, Ford Mondeo и Hyundai Tucson. В результате столкновения погибли три человека, еще один получил травмы.

Чрезвычайщики с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали с изуродованными авто травмированного и троих погибших.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, днем 20 апреля в Винницкой области рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водителя автобуса задержали.