фото: полиция

В воскресенье, 13 апреля, во время ликвидации последствий ракетного удара по Сумам правоохранители задержали мужчину, который украл мобильный телефон у тяжело раненного

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

После ракетного удара на месте работали спасатели, медики и полиция. Во время проведения первоочередных мероприятий правоохранители заметили подозрительное поведение мужчины. Как оказалось, он украл мобильный телефон у гражданина, получившего тяжелые травмы.

Фигуранту объявили подозрение по факту кражи. 45-летнему мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в больницах находятся 44 человека, раненые в результате российской ракетной атаки на Сумы, среди которых 10 детей.