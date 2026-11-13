Взрыв авто в Москве: бывший пресс-секретарь Азарова в тяжелом состоянии – СМИ

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Утром 13 ноября в Москве взорвался внедорожник Toyota Fortuner. Водитель автомобиля получил тяжелые ранения, его госпитализировали

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает RegioNews.

Отмечается, что взрыв произошел на Кировоградской улице в районе Чертаново. По предварительной информации, под днищем автомобиля сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое могли привести в действие дистанционно.

По информации российских медиа, за рулем находился Сергей Заворотный – бывший пресс-секретарь экспремьера Украины Николая Азарова, российский публицист и сторонник антиукраинской пропаганды.

После взрыва мужчина выжил, однако его состояние оценивают как тяжелое. Российские медиа сообщают, что он получил многочисленные травмы, в том числе осколочные ранения, переломы и повреждения конечностей. Также утверждается, что ему ампутировали левую руку и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным мощность взрывного устройства могла составлять около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Заворотный годами распространял антиукраинские нарративы: называл Евромайдан государственным переворотом и обвинял Запад во вмешательстве во внутренние дела и внешнем управлении государством. Также он возглавлял пророссийский информационный ресурс "Антифашист".

Кроме того, Заворотный является соавтором книги "Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину".

В настоящее время он занимает должность директора Центра информационных технологий Приморского государственного аграрно-технологического университета.

Справка: Николай Азаров – бывший премьер-министр Украины, возглавлявший правительство в 2010-2014 годах при президентстве Виктора Януковича. 28 января 2014 года подал в отставку. После событий Евромайдана покинул Украину и переехал в Россию, где, по сообщениям СМИ, проживает в Москве.

Напомним, утром 12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб военнослужащий. По данным российских СМИ, у него было звание полковника.