Фото: полиция

После очередной российской атаки в поле в Кропивницком районе обнаружили ракету с двумя боевыми частями, которые не сдетонировали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники установили, что масса боевых частей ракеты составляет около 400 кг каждая.

Специалисты обезвредили их путем контролируемого подрыва с соблюдением мер безопасности.

Полиция напоминает, что при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов нельзя приближаться к ним, касаться или перемещать. О таких находках необходимо сообщать по номеру 102.

Напомним, ранее в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-101 с более 200 кг взрывчатки – она не сдетонировала во время падения.