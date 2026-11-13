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13 ноября 2026, 12:40

На Харьковщине женщина погибла из-за взрыва неизвестного устройства

13 ноября 2026, 12:40
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Возле села Карасовка Золочевской общины на Харьковщине два человека взорвались на неизвестном взрывоопасном предмете

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате взрыва погибла 60-летняя женщина. Ее 30-летняя дочь получила ранение руки и находится под наблюдением медиков.

Жителей Харьковщины еще раз призывают быть осторожными из-за высокой минной опасности в регионе.

В случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета нельзя приближаться к нему или прикасаться к нему. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям по номеру 101 или полиции по номеру 102.

Напомним, в Украине из-за российских мин по состоянию на октябрь 2026 года погибли 510 человек, среди них 26 детей. Среди пострадавших – пенсионеры, фермеры, водители, школьники, работники критической инфраструктуры, специалисты по разминированию и другие категории населения.

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