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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители получили информацию о возможном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов жителем Белокоровичской громады. Мужчину, находящегося за рулем своего Volvo, остановили на полевой дороге.

При осмотре авто в багажнике обнаружили автомат АКС-74у и 22 патрона к нему. По словам 40-летнего водителя, он обнаружил оружие около двух лет назад на деоккупированной части Киевщины.

Обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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