В Одесской области мужчина упал в 15-метровый колодец
Инцидент произошел 18 марта днем в городе Балта Подольского района. Местный житель упал в колодец глубиной 15 метров и не мог выбраться
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.
Чрезвычайники спасли мужчину и передали медицинским работникам
"Его жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Напомним, в селе Большой Кучуров Черновицкого района 4-летний мальчик погиб, упав в 20-метровый колодец.
Ранее в Николаевской области девушка случайно упала в 10-метровый колодец. Пострадавшую достали спасатели.
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