Сжигали траву и мусор: в Ровенской области погибли два человека
В Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека. Полицейские выясняют все обстоятельства происходящего
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Так, 22 марта, около 16:30, на спецлинию 102 поступило сообщение от жителя села Охматков Демидовской общины. Мужчина обнаружил тело 83-летней местной жительницы без признаков жизни. По словам соседей, женщина сжигала мусор.
В тот же день в селе Деревянные спасатели, ликвидируя возгорание кустарников, обнаружили тело 76-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что мужчина самостоятельно пытался потушить пожар.
Напомним, в Киевской области в селе Вороньковка женщина подожгла сухую растительность, повлекши масштабный пожар.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошел пожар из-за обжига сухостоя. Во время сжигания сухой травы 66-летний мужчина пострадал. Его госпитализировали в больницу с ожегами второй ступени.