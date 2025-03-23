Сжигали траву и мусор: в Ровенской области погибли два человека

фото: Национальная полиция

В Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека. Полицейские выясняют все обстоятельства происходящего

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Так, 22 марта, около 16:30, на спецлинию 102 поступило сообщение от жителя села Охматков Демидовской общины. Мужчина обнаружил тело 83-летней местной жительницы без признаков жизни. По словам соседей, женщина сжигала мусор.

В тот же день в селе Деревянные спасатели, ликвидируя возгорание кустарников, обнаружили тело 76-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что мужчина самостоятельно пытался потушить пожар.

Напомним, в Киевской области в селе Вороньковка женщина подожгла сухую растительность, повлекши масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что на Волыни произошел пожар из-за обжига сухостоя. Во время сжигания сухой травы 66-летний мужчина пострадал. Его госпитализировали в больницу с ожегами второй ступени.