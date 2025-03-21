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21 марта 2025, 12:33

19-летний киевлянин пытался поджечь банк по заказу РФ

21 марта 2025, 12:33
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фото: Национальная полиция
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В Киеве стражи порядка задержали 19-летнего парня, который, выполняя задачи российских спецслужб, пытался поджечь отделение банка в Днепровском районе столицы

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Во время патрулирования Днепровского района в комендантский час полицейские заметили мужчину, пытавшегося поджечь банк.

Правоохранителям удалось задержать беглеца. Им оказался 19-летний местный житель.

Кроме того, неподалеку полицейские обнаружили подготовленные бутылки с горючей смесью.

В ходе следствия стало известно, что задачу взорвать финучреждение он получил от кураторов, представлявших российские спецслужбы. За это ему пообещали вознаграждение в размере 1500 долларов, однако средств он так и не получил.

Злоумышленника задержали и объявили подозрение. В период следствия он будет находиться под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе правоохранители задержали 14-летнюю школьницу, подозреваемую в попытке организовать взрыв вблизи районного отдела полиции.

СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.

Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования – сразу сообщайте об этом на чат-бот "Спали ФСБешника".

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