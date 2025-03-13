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В Кировоградской области вынесли приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену. Это произошло, когда между ними произошла ссора

Об этом сообщают "Новости Кировоградщины", передает RegioNews.

Александрийский горрайонный суд вынес приговор мужчине, жестоко избившему свою гражданскую жену. По данным следствия, это произошло во время застолья. Они распивали алкоголь и стали ссориться. В состоянии опьянения он нанес ей восемь ударов по голове, туловищу, шее и рукам. Когда женщина упала на пол – он продолжил бить ее ногами. От полученных травм женщина скончалась.

На суде мужчина признал вину и раскаялся. Дочь погибшей подтвердила, что он неоднократно избивал ее мать. Она также попросила справедливое наказание.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Николаевской области мужчина убил односельчанина топором во время застолья. Между мужчинами произошел конфликт, и тогда фигурант ударил потерпевшего топором по голове, а также нанес многочисленные удары по спине. От полученных травм мужчина скончался.