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В Черкассах на стоянке одной из гостиниц произошла потасовка. В результате столкновения пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении избившего своего товарища жителю Черкасс. Инцидент произошел 2 марта на стоянке одной из гостиниц. Между двумя знакомыми возник внезапный конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина нанес один удар ножом в шею потерпевшего и скрылся с места совершения преступления.

Потерпевшего, 44-летнего мужчину, госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями. Теперь нападающему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Закарпатье приговорили к пожизненному заключению мужчину, который ударил ножом своего годовалого сына. Ребенок от полученных травм скончался.