На Львовщине столкнулись два мотоцикла: двое парней – в реанимации
ДТП произошло 12 марта около 21:30 в селе Грушев Дрогобычского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Произошло столкновение мотоциклов Haojin Zeus150, которым управлял 21-летний парень, и Senke SK300 под управлением 14-летнего мальчика.
В результате ДТП водитель Haojin и 14-летний пассажир Senke получили травмы и были госпитализированы в реанимацию.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 8 марта на Житомирщине на трассе произошло ДТП. Погибли трое молодых людей.
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