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Во Львове группа дельцов наладила продажу испарителей, жидкостей и аксессуаров к ним через торговые точки

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Во время обысков в складских помещениях, торговых точках и по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли почти 105 тысяч электронных сигарет, жидкости, устройства испарителей и т.д. Их ориентировочная стоимость составляет более 36 млн грн.

Кроме того, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и наличные в гривне, долларах и евро в эквиваленте более 1 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.