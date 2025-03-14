фото: БЭБ

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Жители Нововолынска оборудовали автомобиль тремя емкостями по 1000 литров каждая, которые имели системы перекачки и топливораздаточные пистолеты. Этим автомобилем они приезжали к покупателям на заранее оговоренное место. Продавали горючее по цене значительно ниже рыночной.

Кроме того, правоохранители разоблачили жителя Гороховщины, который, не имея соответствующей лицензии, торговал дизтопливо.

Во время обысков по этим двум фактам правоохранители обнаружили и изъяли более 10 тонн дизельного топлива сомнительного качества, талоны почти на 70 тысяч литров горючего, наличные деньги, 138 платежных карт разных банков, черные записи и т.д. На изъятое наложен арест.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье на АЗС продавали незаконно изготовленное горючее.