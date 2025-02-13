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13 февраля 2025, 05:20

В Кривом Роге накрыли подпольное производство алкоголя под логотипами известных брендов

13 февраля 2025, 05:20
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фото: БЭБ
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Правоохранители разоблачили дельца, организовавшего незаконное изготовление и распространение алкогольных напитков

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Мужчина не был зарегистрирован в качестве предпринимателя и работал без лицензии на производство и продажу подакцизных товаров. К незаконному бизнесу он привлек еще пятерых человек.

Фальсификат производили кустарным способом и хранили в гаражах в Кривом Роге. Дельцы наладили поставки сырья и тары: тетрапаков, коробок с логотипами известных брендов водки и виски, пластиковых емкостей, этилового спирта, красителей, ароматизаторов и т.д.

Готовую продукцию без документов о происхождении, качестве и законности производства злоумышленники сбывали предпринимателям и частным лицам в Днепропетровской и Николаевской областях.

Правоохранители провели более 50 обысков в складских и торговых помещениях, магазинах, кафе, торговых заведениях и квартирах и автомобилях организатора и соучастников. Всего изъяли более 2,5 тонн спирта, фальсифицированный алкоголь известных марок в полимерных бутылках и "бег-ин-боксах" с этикетками и без них, а также бочки, концентраты, автомобили и прочее.

Экспертиза показала, что изъятый алкоголь – это самодельные спиртовые смеси, изготовленные с нарушением технологии. Кроме того, они содержат этиловый спирт и не отвечают требованиям ДСТУ.

Фигурантам сообщили о подозрении.

Напомним, в Хмельницком ликвидировали масштабную подпольную табачную фабрику. Дельцы производили ежедневно до 30 тысяч пачек сигарет.

обыски подозрение производство алкоголь Кривой Рог БЭБ
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