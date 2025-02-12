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В Хмельницком разоблачили подпольный цех по производству контрафактных сигарет. Готовый фальсификат сбывали оптовым покупателям через промежуточные пункты

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы обустроили "цех" в нежилом помещении, установив оборудование для полного цикла производства – от измельчения табака до упаковки готовой продукции. Они производили сигареты без фильтра, маскируя их под известные бренды.

Организаторы позаботились о конспирации: фабрика работала в закрытом режиме, а готовую продукцию грузили в специально отведенных местах. Производство было оснащено автономным питанием на случай отключения электричества. Табак, полиграфию и другие материалы завозили разными авто, постоянно меняя маршруты.

Полиция установила местонахождение сети так называемых промежуточных пунктов на территории Хмельницкого, куда дельцы привозили фальсифицированный "товар" и реализовывали его оптовым покупателям. Промышленная мощность подпольной фабрики составляла более 30 тысяч пачек сигарет в сутки.

Правоохранители провели более 10 обысков на производстве, в перевалочных пунктах и транспорте, который использовался для перевозки товара. В результате изъяли промышленное оборудование, 19,5 тонн табака, около 100 тысяч пачек сигарет без акциза, полиграфию, мобильные телефоны и черновые записи.

В момент обыска в подпольном цехе находились работники из Хмельницкой и Запорожской областей, которые отвечали за производственный процесс. Решается вопрос об аресте изъятого имущества стоимостью более 11 миллионов гривен.

Устанавливается полный круг причастных к организации нелегального табачного бизнеса лиц с целью привлечения их к ответственности.



Напомним, ранее на Волыни разоблачили подпольную табачную фабрику и обнаружили около 12 тысяч пачек сигарет.