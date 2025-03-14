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14 березня 2025, 05:40

У Рівному затримали організатора каналу переправлення чоловіків у країни ЄС

14 березня 2025, 05:40
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фото: ДПСУ
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У Рівному правоохоронці викрили 34-річного містянина, який організував канал незаконного виїзду громадян за межі України. Зловмисник допомагав чоловікам призовного віку нелегально перетинати державний кордон за 9,5 тисяч доларів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Слідство з'ясувало, що фігурант знаходив охочих залишити Україну, а після отримання коштів розробляв для них маршрути, які дозволяли уникнути офіційних пунктів пропуску.

Одним із таких випадків стало перевезення двох чоловіків із Києва до Рівного, де вони тимчасово проживали в одному з місцевих готелів. Перед відправкою до кордону організатор надав їм детальний інструктаж щодо подальших дій.

Під час реалізації схеми чоловіка затримали співробітники прикордонної служби та СБУ. В ході спецоперації у зловмисника вилучили понад 18,5 тисяч доларів, які були отримані за організацію нелегального виїзду. Також у фігуранта вилучили автомобіль та інші речові докази.

Зловмиснику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до цієї злочинної схеми.

Нагадаємо, на Житомирщині прикордонники затримали зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку тікати за кордон.

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