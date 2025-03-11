На Буковине пограничники с помощью дрона остановили вояж мужчин в Молдову
На Буковине оператор дрона ГПСУ обнаружил движение двух мужчин в направлении украино-молдавской границы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Скоординировав действия группы реагирования, незаконных "туристов" задержали вблизи госрубежа. Для их остановки пограничникам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов, поскольку мужчины пытались сбежать.
Задержанные – жители Ивано-Франковской области 28 и 26 лет, которые собирались незаконно попасть в Молдову вне пункта пропуска.
Относительно нарушителей составили соответствующие админпротоколы.
Напомним, ранее наа Закарпатье задержали двух мужчин, которые планировали переправить 24-летнего парня через Тису.
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