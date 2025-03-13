11:29  13 марта
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
11:23  13 марта
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
11:06  13 марта
Готовила двойной теракт в Николаеве: СБУ задержала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 марта 2025, 11:58

На Закарпатье пограничники разоблачили схему ввоза одежды и обуви под видом гуманитарной помощи из ЕС

13 марта 2025, 11:58
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Чопского пограничного отряда пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины партии одежды и обуви под видом гуманитарной помощи. Товар вроде бы направлялся в адрес одного из благотворительных фондов Волыни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В пункте пропуска "Ужгород" пограничники направили на углубленную проверку грузовой автомобиль марки "Renault", который перевозил одежду и обувь, а также бывшие в употреблении товары из Польши.

В ходе осмотра транспортного средства специалисты установили несоответствие груза данным, указанным в товаросопроводительных документах. Фактически две тонны груза, указанного как гуманитарная помощь, перемещались в коммерческих целях.

По результатам осмотра обнаруженный товар был изъят сотрудниками таможни. Его оценили в 600 тысяч гривен.

Напомним, в Закарпатье таможенники за 8000 долларов планировали переправить мужчину в Венгрию.

Закарпатье пограничники ЕС одежда обувь гуманитарная помощь ГПСУ
ГБР разоблачило в Закарпатье чиновника воинской части, который за 10 000 долларов обещал перевести военнослужащего в тыл
12 марта 2025, 18:12
На Закарпатье объявили подозрения военным чиновникам, которые переплатили 6 млн грн на строительстве общежития
11 марта 2025, 09:46
В Закарпатье задержали мужчину, который за 4500 долларов пытался перевести "клиента" через границу
10 марта 2025, 14:59
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Киеве 12 марта зафиксировали два температурных рекорда
13 марта 2025, 12:55
В Украине работает официальная почта для обращений по защите прав военных
13 марта 2025, 12:41
Кличко заявил об увольнении в КГГА и очищении власти
13 марта 2025, 12:29
Сезон гриппа и ОРВИ: в Минздраве рассказали об эпидситуации в стране
13 марта 2025, 12:19
В Украине готовят новые ограничения переводов на карту
13 марта 2025, 12:15
В Киеве произошел сильный пожар на складе
13 марта 2025, 12:06
Хотел помочь, а ограбил: в Ровенской области полиция поймала вора
13 марта 2025, 11:54
Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого туриста
13 марта 2025, 11:29
В "Резерв+" уже сгенерировали более 30 тысяч электронных направлений на ВВК
13 марта 2025, 11:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »