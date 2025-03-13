На Закарпатье пограничники разоблачили схему ввоза одежды и обуви под видом гуманитарной помощи из ЕС

фото: ГПСУ

Сотрудники Чопского пограничного отряда пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины партии одежды и обуви под видом гуманитарной помощи. Товар вроде бы направлялся в адрес одного из благотворительных фондов Волыни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В пункте пропуска "Ужгород" пограничники направили на углубленную проверку грузовой автомобиль марки "Renault", который перевозил одежду и обувь, а также бывшие в употреблении товары из Польши.

В ходе осмотра транспортного средства специалисты установили несоответствие груза данным, указанным в товаросопроводительных документах. Фактически две тонны груза, указанного как гуманитарная помощь, перемещались в коммерческих целях.

По результатам осмотра обнаруженный товар был изъят сотрудниками таможни. Его оценили в 600 тысяч гривен.

Напомним, в Закарпатье таможенники за 8000 долларов планировали переправить мужчину в Венгрию.