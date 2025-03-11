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11 марта 2025, 05:54

На Черниговщине работница колледжа помогала мужчинам с получением отсрочки

11 марта 2025, 05:54
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фото: прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении работнице колледжа в Черниговской области, которая помогала поступить в заведение для получения отсрочки

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Администратор базы данных ЕГЭБО, которая входила в состав приемной комиссии, способствовала поступлению военнообязанных мужчин в профессиональный колледж для получения необоснованных отсрочек от мобилизации.

Сговорившись со знакомой и чиновником колледжа, фигурантка сама создавала личные кабинеты поступающих, подавала за них заявления и мотивационные письма. Также она подтверждала избрание ими профессионального колледжа и сообщала приемной комиссии, что поступающие выполнили все требования.

После зачисления на дневную форму обучения, на основании справки соискателя образования по данным ЕГЭБО, пятеро мужчин призывного возраста получили отсрочки от мобилизации без имеющихся законных оснований.

Во время обыска места работы подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли документы с доказательствами схемы.

Напомним, в Лубнах Полтавской области хирург ВЛК "погорел" на взятке. Ему объявили подозрение.

Черниговская область уклонение от мобилизации взятка колледж отсрочка задержание
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