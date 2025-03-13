На Ровенщине в реке обнаружили тело человека
Вчера утром, 12 марта, в реке Замчиско в Костополь Ровенского района местные жители заметили тело люди. Спасатели достали утопленника из водоема
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ровенской области.
Погибшим оказался мужчина 1960 года рождения. Тело утопленника достали из реки вблизи улицы Сарненская.
"Обстоятельства трагического случая устанавливают полицейские", – говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Днепропетровской области за сутки произошли два трагических события на водоемах. Погибли два ребенка, еще один ребенок попал в больницу с переохлаждением.
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