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Между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил жене в голову. Женщина находится в больнице

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось днем 16 февраля в квартире одного из домов на улице Папоротной. В тот день супруги находились в гостях у своей знакомой. Во время застолья между 42-летним мужчиной и его 47-летней супругой возник конфликт, в ходе которого он выстрелил из травматического пистолета женщине в голову. Раненую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Злоумышленника задержали, ему объявили подозрение. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил знакомого.