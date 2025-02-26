На Прикарпатье во время застолья мужчина ударил ножом знакомого

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В Ивано-Франковской области застолье между двумя приятелями завершилось ножевым ранением. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Хулигана полицейские задержали и сообщили ему о подозрении

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что жители Печенежинской территориальной общины вместе распивали спиртные напитки в доме. Впоследствии между ними возник словесный конфликт, переросший в драку. В результате 38-летний злоумышленник ударил 56-летнего приятеля кулаком в лицо, а затем схватил нож и ударил им в спину.

Хулигана полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Нападающему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Кропивницком мужчина стрелял в работника ТЦК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.