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25 февраля 2025, 18:20

Тело мальчика в морозильной камере в Одессе: омбудсмен обнародовал новые подробности

25 февраля 2025, 18:20
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фото: полиция
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Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на смерть годовалого мальчика, тело которого обнаружили в морозильной камере в квартире в Одессе

Соответствующее заявление появилось на страницах Лубинца в соцсетях, передает RegioNews.

Омбудсмен подчеркнул, что смерть ребенка – это последствия бездействия службы защиты прав детей, центров социальных служб и предоставления социальных услуг. Он инициировал служебную проверку, в ходе которой был обнаружен ряд нарушений в работе социальных служб.

В частности, стало известно, что мать ребенка на момент его рождения была несовершеннолетней и имела статус ребенка, лишенного родительской опеки, без семьи и социальных связей.

"Она родила первого ребенка в 16 лет, но орган опеки и попечительства принял решение предоставить ему полную гражданскую дееспособность, и ответственность не только за себя, но и за своего первого и второго ребенка, который родился впоследствии", - подчеркнул Лубинец.

Он также отметил, что службы по делам детей в Одесской области системно игнорировали свои обязанности. Нарушая законодательство, не предоставили матери с детьми статус семьи, которая находится в сложных жизненных обстоятельствах. Также Лубинец отметил, что центры социальных служб Одесской области игнорировали сообщения от правоохранителей о возможной опасности для детей из-за условий их проживания.

Офис Омбудсмена инициировал представление в Одесский ОВА относительно бездействия должностных лиц, ответственных за защиту детей. Информацию передали правоохранителям для расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы в морозильной камере было обнаружено тело ребенка 1 год и 3 месяца. Мальчик со старшей в год сестрёнкой, проживал с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

Впоследствии полицейские сообщили о подозрении 18-летней матери и ее сожителю, обвиняемым в смерти мальчика. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

криминал Одесса убийство Дмитрий Лубинец смерть ребенка
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